سهم إنتل يقفز بعد انضمامها لمشروع إيلون ماسك لبناء رقائق للروبوتات

أعلنت شركة إنتل الأمريكية لصناعة الشرائح يوم الثلاثاء عن انضمامها إلى سبيس إكس و إكس إيه آي و تسلا للمساعدة في بناء مشروع Terafab، وهو خطة طموحة لإنشاء سلسلة من مصانع أشباه الموصلات الهائلة لإنتاج رقائق مخصصة للروبوتات ذاتية القيادة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، ومراكز البيانات العاملة بالطاقة الشمسية في الفضاء.

قالت إنتل في منشور على منصة إكس: "قدرتنا على تصميم وتصنيع وتغليف الرقائق عالية الأداء على نطاق واسع ستساعد في تسريع هدف Terafab لإنتاج 1 تيرافولت سنويًا من الحوسبة لدعم التقدم المستقبلي في الذكاء الاصطناعي والروبوتات."

وعلى أثر ذلك، ارتفعت أسهم الشركة بما يقارب 5% في بداية التداول قبل أن تتراجع بعض المكاسب.

ونشرت إنتل صورة لإيلون ماسك مع الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان، وأوضحت أن ماسك زار الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أضافت الشركة أنها ستساعد شركات ماسك في "إعادة هندسة" تقنيات مصانع السيليكون، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الشراكة.

في بيان على إكس، أشاد تان بسجل ماسك الحافل في إعادة تصور الصناعات، ووصف مشروع Terafab بأنه "تغيير نوعي" في صناعة الرقاقات، قائلاً: "هذا بالضبط ما يحتاجه تصنيع أشباه الموصلات اليوم."

خلال الكشف عن المشروع الشهر الماضي، قال ماسك إن Terafab سيكون مشروعًا مشتركًا بين تسلا و سبيس إكس ، ويشمل الآن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس إيه آي.

وذكر أن Terafab سيُنتج رقائق عالية الحجم لروبوتات تسلا وروبوت Optimus، ورقاقة متخصصة مُحسنة للفضاء تُستخدم في شبكة سبيس إكس التي قد تضم مليون مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في المدار.

يُعرف عن بناء مصانع أشباه الموصلات صعوبته الكبيرة، حيث تمتلك عدد قليل من الشركات، بما في ذلك تي إس إم سي وإنتل، الموارد المتخصصة لإنتاج الرقائق على نطاق واسع.

هذا من دون احتساب الحجم والعمق غير المسبوقين لخطة Terafab، التي تهدف لإنتاج 1 تيرافولت حوسبة ذكاء اصطناعي سنويًا، وهو ما يستهلك تقريبًا ضعف استهلاك الولايات المتحدة السنوي من الكهرباء.

كما قال ماسك إن Terafab سيجمع كل مراحل تصميم الرقائق وإنتاجها والتحقق منها، وسينتج رقائق المنطق والذاكرة في نفس المنشأة، وهو ما يخرج عن المعايير الصناعية ويضيف تحديات إضافية.

ورغم هذه التحديات، قال ماسك إن ذلك لن يردعه، مؤكدًا في يناير للمستثمرين أن الموردين الحاليين للرقائق لا يمكنهم صنع ما يكفي من الرقائق لدعم خطط تسلا الطموحة للمركبات الذاتية والروبوتات الشبيهة بالبشر: "أعلم أن بناء المصانع صعب للغاية، لا أعتقد أنه سهل، لكننا نقوم بالكثير من الأمور الصعبة."