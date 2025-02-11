الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده

0 نشر
أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements