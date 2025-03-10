الامارات | محمد بن راشد يحضر مأدبة إفطار أقامها أبناء المرحوم الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، اليوم الاثنين مأدبة الإفطار التي أقامها أبناء المرحوم الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوم، تكريماً لسموّه.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الرخاء والتقدم، وأن يجعله دائماً رمزاً للأمن والأمان.

حضر المأدبة الشيخ سعيد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ أحمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، حيث تمنى الجميع لسموّه دوام الصحة والعافية ولدولتنا الغالية دوام الرفعة والازدهار.