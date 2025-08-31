حمدان بن محمد: رسالة إماراتية أصيلة تحفظ هويتنا وتبرز قيمنا للعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث تفقد سموه عدداً من أجنحة المعرض، واطلع على أحدث المعروضات والمبادرات التي يقدمها المعرض في نسخته الثانية والعشرين التي تعد الأضخم والأكبر في تاريخه، والتي تعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات التراثية والثقافية على مستوى المنطقة والعالم.

كما اطلع سموه خلال جولته في المعرض على أبرز المشاركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعات الصيد والفروسية، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، كما التقى سموه عدداً من المشاركين، وتعرف على أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض.

الصورة المشرفة

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره الكبير للجهود التنظيمية التي ساهمت في إخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة الإمارات وريادتها على مستوى الفعاليات الدولية.

وقال سموه «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يمثل أكثر من مجرد حدث ثقافي أو رياضي، إنه رسالة إماراتية أصيلة إلى العالم، بأننا أمة تعرف كيف تصون تراثها وتورثه للأجيال القادمة بروح عصرية تحفظ هويتنا وتبرز قيمنا. إن ما شاهدناه اليوم من عروض وإبداعات، سواء من فرقنا وشركاتنا الوطنية أو من المشاركات الإقليمية والدولية، يؤكد أن الإمارات نجحت في أن تكون مركزاً عالمياً للفروسية والصيد المستدام، ووجهةً رئيسية لكل من يبحث عن الأصالة الممزوجة بالابتكار».

«المقناص»

كما شاهد سمو ولي عهد دبي عرضاً لفريق «المقناص»، والذي عكس مهارة استثنائية وفهماً عميقاً لفنون الصيد والفروسية الأصيلة، من خلال تمثيل حي لمشاهد رحلة الصيد بالصقور، يتضمن سيناريو للمواقف اليومية بين الصقارة، والمصطلحات الدارجة بينهم، فيما يخص الصقور وترويضها والتعامل معها.

الفروسية والصيد

أضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «نفتخر بأن هذا المعرض يعكس إرث آبائنا وأجدادنا في الفروسية والصيد، وفي الوقت نفسه يترجم التزام الإمارات بحماية البيئة والحياة الفطرية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستدامة وصون الموارد الطبيعية. وهذه مسؤولية نعتبرها أمانة في أعناقنا تجاه الأجيال القادمة. إن جهود شباب الإمارات وما يقدمونه من ابتكار وحضور فاعل في هذه المنصة العالمية يبعث على الفخر، ويؤكد أن هويتنا الثقافية ستبقى متجددة وقادرة على مخاطبة العالم بلغته، وبقيم راسخة تمتد جذورها في تاريخنا. نريد لهذا المعرض أن يبقى دائماً نموذجاً يحتذى به في جمع العالم حول قيم الرياضة والبيئة والتراث، وأن يظل منارةً تؤكد مكانة دولة الإمارات كجسر بين الماضي والمستقبل، وبين الأصالة والمعاصرة».

«كراكال»

خلال جولة سموه في المعرض، توقف سموه، برفقة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، عند جناح «كراكال» التابعة لمجموعة «إيدج»، حيث اطلع سموه على أحدث ما تقدمه الشركة من ابتكارات في مجال صناعة الأسلحة الخفيفة والذخائر الإماراتية.

«الغدير»

زار سموه جناح «الغدير»، التابع لهيئة الهلال الأحمر، حيث تعرّف سموه على منتجاته التراثية التي يتم تصنيعها من مواد محلية، والتي تعكس إحياء تراث الإمارات، وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الدولة الأصيل.

68 دولة

يمتد المعرض على مساحة تقارب 92,000 متر مربع، ويحظى بمشاركة العديد من العلامات التجارية من 68 دولة، وذلك في أكبر تجمّع عالمي يجمع بين شغف الصيد والفروسية والتراث، في إطار معاصر يعكس روح الابتكار والانفتاح.