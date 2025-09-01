فريق الإنقاذ الإماراتي يختتم مشاركته في جهود إخماد حرائق غابات ألبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم فريق الإنقاذ الإماراتي مشاركته في جهود إخماد حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا بعد أن أمضى عدة أسابيع مدعوما بالكوادر البشرية المؤهلة لمثل هذه العمليات وبطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد الشريف، إن الفريق قام خلال هذه المهمة بـ 700 عملية إسقاط مائي بما يوازي نحو 1300 طن مياه ومواد إطفاء عبر 28 طلعة جوية.

وأكد أن مساهمات الفريق البارزة في العمليات الإغاثية والإنسانية، يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الإمارات الريادي في العمل الإنساني الدولي.

وكان الفريق قد باشر مهامه في 12 أغسطس بالمناطق المتضررة والتي شملت غابات قرامش وبالولي ومنطقة فلورة الساحلية وغيرها، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وكرمت الحكومة الألبانية جهود فرق الإنقاذ المشاركة ومن بينها الفريق الإماراتي بحضور رئيس الوزراء إيدي راما، وبمشاركة كبار القادة العسكريين.

وأعربت ألبانيا عن تقديرها لجهود القوات الوطنية والمتطوعين في تعزيز الأمن ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

ووجهت ألبانيا الشكر لكافة المشاركين في العمليات، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين القوات الوطنية والأطراف الدولية الشريكة، بما يعزز من قدرات ألبانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.