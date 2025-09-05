حميد النعيمي يطّلع على استراتيجيات «الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، أمس، اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ورحّب صاحب السمو حاكم عجمان باللواء الخييلي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم منظومة العمل الأمني، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود في الدولة.
واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على خطط واستراتيجيات الهيئة، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.
من جانبه، أعرب اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الجهات، لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وفق أفضل الممارسات العالمية.
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والعميد أحمد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب في عجمان بالإنابة، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.