الإمارات وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الرقابي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجال الرقابي وتطوير آليات الحوكمة الرشيدة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان، بمقر الجهاز بأبوظبي. تناول اللقاء سبُل تبادل الخبرات والمعارف المؤسسية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة، ومن أبرزها منصة «المرصاد» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي طورها جهاز الإمارات لرفع كفاءة أنظمة التدقيق والرقابة. تعكس مذكرة التفاهم حرص البلدين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعزيز دورهما في حماية الموارد العامة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

