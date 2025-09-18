وفد أميركي يطلع على منظومة "المدينة الآمنة" بشرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار وفد من ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية إدارة المدينة الآمنة في مبني مديرية التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في توظيف التقنيات الذكية لدعم المنظومة الأمنية.

والتقى العميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الوفد الزائر برئاسة بريا سكودر، نائب الحاكم للسلامة العامة والبنية التحتية والبيئة والطاقة في ولاية إلينوي، مؤكدا اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير البنية التحتية الأمنية عبر حلول ذكية ومبتكرة تواكب التحديات المستقبلية، وتسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز جودة الحياة بما يحقق أعلى مستويات السلامة للمجتمع.

وأشار العميد محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، إلى أن شرطة أبوظبي تعمل على تكامل الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال إدارة البيانات وتحليلها، بما يعزز من دقة القرارات الاستراتيجية ويدعم استشراف المستقبل.

وأوضح العقيد مهندس سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة أن شرطة أبوظبي تواصل تنفيذ مشاريع تطويرية نوعية في مجالات المراقبة الذكية وإدارة البنية التحتية الأمنية، لتكون نموذجًا رائدًا في الحلول الأمنية الرقمية على المستويين المحلي والدولي.

وعرض المقدم أحمد سرور الشامسي نائب مدير إدارة المدينة الآمنة، أبرز أنظمة المدينة الآمنة، وشملت غرفة المراقبة المتطورة، والتقنيات المرتبطة بالأبراج والكاميرات، والأنظمة المبتكرة المستخدمة في رفع كفاءة الاستجابة ودعم متخذي القرار، إلى جانب المبادرات التطويرية التي تدعم استراتيجيات الإمارة في استشراف المستقبل وتعزيز جودة الحياة.