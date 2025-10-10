ولي عهد الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يقوم على فكر سديد ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويجسّد قيم الشورى والمشاركة الفاعلة في صنع القرار السليم، مؤكداً سموه حرص الجميع على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والخير لأبناء الإمارة. جاء ذلك، خلال افتتاح سموه، أمس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

تعزيز التنمية المستدامة

وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى أن ما سيحمله برنامج المجلس في الدور الحالي من موضوعات وقضايا، يستدعي من الجميع العمل على تناولها بمسؤولية، وأن تناقش بروح التعاون والتكامل، للتمكّن من تحقيق أعلى معايير الشورى، والوصول إلى أفضل القرارات، والخروج بتوصيات تعين صاحب السمو حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتمكن أصحاب القرار من صنع السياسات الحكيمة والهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الأمن والأمان، والرخاء والازدهار للشارقة ومواطنيها وكل من يقيم على أرضها.

وأكد سموه ثقته التامة في المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف من خلال إعلاء قيم الشورى وتكاتف الجهود، مشيراً سموه إلى متابعته الدائمة بحرص وعناية أعمال المجلس الموقّر، وما يصدر عنه من توصيات يسعى الجميع جاهداً لتحقيقها، وذلك انطلاقاً من الإيمان التام بأن الأعضاء يمثلون صوت الناس. وأعلن سمو ولي عهد الشارقة عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، قائلاً: «نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلسكم الموقر». واختتم سموه كلمته، قائلاً: «نسأل الله تعالى أن يبارك أعمالكم وجهودكم، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نِعمَه، وأن يحفظ الله رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يسدّد على الحق والخير خطاهم».

مسيرة الشورى

كانت مراسم الحفل قد استهلت بعزف السلام الوطني، عقبته تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك تلت ميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2025، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحّب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، مؤكداً مواصلة مسيرة الشورى التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، منذ تأسيس المجلس في عام 1999.

وعلى هامش الافتتاح، شاهد سمو ولي عهد الشارقة مشروع السجل التاريخي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي يهدف إلى حفظ تاريخ المجلس منذ تأسيسه حتى اليوم، وتوثيق إنجازاته من خلال مواد مصورة تعرض عبر منصة إلكترونية.