"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مجموعة "بيورهيلث"، إطلاق خدمات الصحة النفسية على المستوى الوطني عبر تطبيقها الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "بيورا"، بالتعاون مع شبكة "سكينة"، المتخصصة في الصحة النفسية.

ويتيح التطبيق الجديد لمستخدمي الإمارات الوصول بسهولة إلى أطباء ومتخصصين مرخصين في الطب النفسي، مع إمكانية حجز جلسات استشارية خاصة بسرعة وأمان، كما يقدم محتوى تعليميا وإرشادات للتأمل وأدوات مساعدة ذاتية، إلى جانب برامج وقائية للعافية النفسية مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن المجموعة تسعى من خلال تطبيق "بيورا" إلى تسهيل الوصول إلى الرعاية النفسية وتعزيز القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن التطبيق يعتمد على دمج تقنيات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإزالة العقبات أمام تلقي الرعاية، وتمكين المجتمع من الحصول على الدعم النفسي الضروري لتعزيز العافية.

من جانبه، أوضح الدكتور زين اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ"سكينة"، أن الصحة النفسية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا مستمرة، وأن منصة "بيورا" توفر وصولًا موثوقًا وسهل الاستخدام إلى خبراء متمرسين، ما يتيح التدخل المبكر وتقديم رعاية نفسية شاملة ومخصصة لكل فرد.

وأضاف أن إطلاق خدمات بيورا جاء استجابة لاحتياجات المجتمع المتزايدة، مؤكداً أن العافية النفسية أصبحت جزءًا أساسياً من جودة الحياة.

وأكد اليافعي أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعملان كجسر لتسهيل الوصول الآمن والسريع إلى المختصين مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، وتقليل الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، مشيرًا إلى أن برامج التطبيق تتضمن دعمًا مخصصًا لفئات مثل الشباب وكبار السن، وأن الخدمات ستكون جزءًا من المبادرات الوطنية لضمان دعم شامل ومستدام.

وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات يتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي في الإمارات وأهدافها الوطنية لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والرعاية المتخصصة، مع التركيز على الوقاية والشمولية والاستباقية في تعزيز الصحة النفسية.