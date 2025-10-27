سفير الدولة لدى اليابان: جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يجمع بين الابتكار والتواصل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (أبوظبي)

أكد شهاب أحمد الفهيم، سفير الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا، أن جناح دولة الإمارات سجل إنجازاً عالمياً باستقطاب 5 ملايين زائر، ليؤكد من جديد الحضور الإماراتي البارز في المحافل الدولية، وترسيخ مكانة الدولة كمنصة تجمع بين الإبداع والابتكار والتواصل الإنساني، موضحاً أن أول مشاركة للإمارات في «إكسبو» كانت في أوساكا قبل 55 عاماً تحت علم إمارة أبوظبي.

أوضح السفير الفهيم أن جناح الإمارات عكس قوة الحضور الثقافي والدبلوماسي للدولة، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية أصبحت حديث وسائل الإعلام العالمية بفضل التصميم المبتكر، والتجربة التفاعلية الفريدة التي قدمت سرداً قصصياً يعبر عن روح الإمارات وشخصيتها الأصيلة، حيث أشرف على استقبال زوار «جناح الإمارات» في المعرض مجموعة من السفراء الشباب تضم 46 شاباً، من بينهم 24 شاباً إماراتياً رافقوا الضيوف في رحلة لاكتشاف عراقة التراث الإماراتي وأصالة التقاليد الوطنية، بالإضافة إلى منجزات الدولة على مدى أكثر من 50 عاماً.

وقال: «إن الجناح الذي حمل شعار من الأرض إلى الأثير، مثل تجربة استثنائية جسدت القيم الإماراتية في الكرم، والابتكار، والإنسانية، من خلال رحلة بصرية وسمعية استخدمت أحدث التقنيات التفاعلية لتروي حكاية التطور الإماراتي منذ التأسيس وحتى المستقبل، مشيراً إلى أن الجناح نجح في أن يكون منصة تواصل ثقافي وإنساني بين الشعبين الإماراتي والياباني.

وتابع: ازدانت واجهات الجناح بنوى التمر المعاد تدويرها، لتقدم للعالم رؤية إماراتية فريدة تجمع بين الأصالة والاستدامة والخيال المعماري، وذلك عبر استخدام نحو طنين من هذه المادة المتجددة في تصميم الجناح ومداخله، مما يعكس أهمية حضور النخلة ليس كرمز للهوية الإماراتية فحسب، بل كمادة بناء تتجدد وتعاد صياغتها لتروي قصة وطنٍ يعيد ابتكار موروثه بروح المستقبل، وكما ضم الجناح 90 عموداً بتصميم مستوحى من أشجار النخيل، حيث صنعت الأعمدة من خلال إعادة استخدام أكثر من مليوني قطعة من جريد النخيل ترسيخاً لمفهوم الاستخدام المستدام وإحياء المواد الطبيعية.

نموذج في التخطيط والإبداع والإدارة

وأكد السفير الفهيم أن التخطيط الدقيق واستراتيجية السرد القصصي الإبداعي أسهما في جعله الجناح الأكثر زيارة في المعرض، موضحاً أن مشاركة الإمارات في اليابان وفرت فرصة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة في مجالات الابتكار، والتكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية المستدامة.

وتابع: كما أن النجاح الكبير الذي حققه جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، يمهد الطريق لمشاركات مستقبلية أكثر تميزاً، مشيراً إلى أن الجناح شكل نموذجاً يحتذى به في التخطيط والإبداع والإدارة، مما يعزز ثقة الدولة في قدرتها على تقديم تجارب استثنائية في المعارض، لافتاً إلى أن هذا الزخم الإيجابي سيستمر في رسم ملامح حضور الإمارات في الدورات القادمة من معارض «إكسبو»، من خلال مشاريع ومبادرات جديدة تترجم رؤيتها المستقبلية في مجالات الاستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار الإنساني، بما يرسخ مكانتها كدولة تسعى دوماً إلى بناء جسور الحوار والتعاون مع شعوب العالم. وأضاف أن النجاح الذي تحقق في أوساكا هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، وبناء جسور تواصل حضاري تعكس الوجه الإنساني المتسامح للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات ستواصل عبر مشاركاتها الدولية ترسيخ دورها كمنارة للحوار والتفاهم والإبداع الإنساني.