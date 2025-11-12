حوار "تريندز" السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي ينطلق غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غدا الخميس أعمال حوار مركز تريندز للبحوث والاستشارات السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان "الدبلوماسية التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويقام الحدث بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني و23 جهة وطنية ودولية، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS)، وشركات جوجل وأوبن أيه آي (OpenAI) وG42، إلى جانب جامعات محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وخليفة ونيويورك أبوظبي وغيرها من المؤسسات الأكاديمية.

ويبحث الحوار في ثلاث جلسات رئيسية أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية التكنولوجية، من خلال مناقشة تعزيز الشراكات الأميركية - الخليجية في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والأبعاد الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي وتأثيره في موازين القوى والعلاقات الدولية والقوة الناعمة عبر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ودورها في بناء جسور التواصل والتنمية المستدامة.

ويُختتم الحوار بكلمة تلخص أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لمسارات التعاون البحثي والتطبيقي في الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مشاركة مركز (CSIS) - المصنَّف الأول عالمياً في مجالي الدفاع والأمن القومي - تُعد إضافة نوعية للحوار، الذي يحظى هذا العام بـ 24 شراكة إستراتيجية تشمل مؤسسات رائدة من القطاعين العام والخاص مثل مايكروسوفت وسيسكو وآكسينشر وكراودسترايك وباولو ألتو نيتوركس، إضافة إلى جامعات إماراتية بارزة منها جامعة الإمارات وأكاديمية ربدان وكليات التقنية العليا.

أما على الصعيد الإعلامي، فيحظى الحدث بدعم شركاء إعلاميين من بينهم وكالة أنباء الإمارات (وام)، وسكاي نيوز عربية، وCNN الاقتصادية وصحيفة ذا ناشونال، وصحيفة جلف نيوز، وصحيفة النهار اللبنانية، وCNN الاقتصادية وشركة المستشارون العالميون للاتصال، والصينية العربية الإعلامية، وفيوري للإعلام إضافة الى مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي.