نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبدالله الضبع الدرمكي بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد بن عبدالله الضبع الدرمكي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء بمنزل سيف بن علي الضبع الدرمكي في منطقة الهيلي بمدينة العين.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويجزيه عن أعماله خير الجزاء، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.