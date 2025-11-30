ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة محمد بن عبدالله الضبع الدرمكي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء بمنزل سيف بن علي الضبع الدرمكي في منطقة الهيلي بمدينة العين.
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويجزيه عن أعماله خير الجزاء، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبدالله الضبع الدرمكي بالعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.