طارق العامري: تضحيات شهدائنا نبراس ينير لنا الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء للتضحيات الخالدة التي سطّرها أبطالنا بدمائهم الزكية، فكتبوا بها أنصع صفحات المجد في سجلّ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العامري، في تصريح له بهذه المناسبة: «إننا نقف في 30 نوفمبر، بكل إجلالٍ واعتزاز، لنُحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وصوناً لعزته وكرامته وسيادته واتحاده».

وأضاف: «جسّد شهداؤنا أسمى معاني الولاء والانتماء، وقدَّموا في ميادين الواجب أروع صور الإيثار والفداء، لتظل راية الإمارات خفّاقةً بالعزّة والكرامة.. تضحياتهم ليست مجرد ذكرى، بل نبراسٌ يُنير لنا طريق العطاء، وبذورٌ من العزيمة تُغرس في نفوسنا، لنواصل مسيرة البناء والتنمية بكل إخلاص وثبات».

وقال «في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، نستمد من سيرهم النبيلة القدوة والعزيمة، ونجدّد العهد بأن نظل مخلصين في خدمة الوطن، محافظين على إرثه ومكتسباته، مدافعين عن عزّته وكرامته، تحت راية القيادة الرشيدة، لتستمر مسيرة الازدهار والريادة والتميز».

