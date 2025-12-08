خالد بن محمد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي.

وتقام فعاليات الدورة الحالية بتنظيم من أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع القابضة (ADQ)، تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال»، في جزيرة المارية، وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.

واطَّلع سموّه خلال الجولة في معرض فعاليات أسبوع أبوظبي المالي على أبرز ما تستعرضه الجهات المشاركة خلال فعاليات الأسبوع من ابتكارات وحلول متقدمة، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في القطاع المالي العالمي.

وأكَّد سموّه أن أسبوع أبوظبي المالي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصّصة في استشراف التحوّلات الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تقود جهود تطوير منظومات رأس المال القائمة على الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة، من خلال التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والأفكار، بما يعزّز منظومة التمويل والاستثمار العالمية.

رافق سموّه، خلال الجولة، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

يُذكر أن أسبوع أبوظبي المالي يشهد في دورته الرابعة توسّعاً غير مسبوق في نطاقه وبرامجه، ليواصل دوره كمحرّك رئيسي لتطوير منظومة رأس المال في الإمارة، وتعزيز حضورها العالمي في القطاع المالي، حيث يركّز الحدث هذا العام على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، ودورهما في إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً.

كما يجمع أسبوع أبوظبي المالي نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لمناقشة التحوّلات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي.