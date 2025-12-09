ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد جاسم الجلاف الزعابي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، محمد جاسم الجلاف الزعابي، وذلك خلال زيارة سموه اليوم مجلس العزاء في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.