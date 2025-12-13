اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنظيم المواقف في «تجارية مدينة محمد بن زايد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة كيو موبيليتي المسؤولة عن إدارة وتطوير المواقف العامة في أبوظبي، بدء تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اعتباراً من يوم الاثنين 15-12-2025. وذلك في إطار الجهود المستمرة للحدّ من ظاهرة الوقوف العشوائي وغير القانوني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
وتشمل المرحلة الأولى من تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد: ME9، وME10، وME11 وME12، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمواقف، وتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير مساحات منظّمة وآمنة للوقوف.
وتؤكد الشركة أن المواقف ستكون مجانية خلال هذه المرحلة.وتهدف هذه الخطوة إلى توفير تجربة أكثر راحة وتنظيماً للمجتمع، ودعم جودة الحياة في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد.

