اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت

0 نشر
0 تبليغ

قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الثابت الذي لا حياد عنه.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: إن بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها. أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash)
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا