قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: إن بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها. أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده.

السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه. بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها.



أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 14, 2026

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash)