أميركا تصنف ثلاثة فروع للإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

الرياص - اسماء السيد - نفذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، خطتها لتصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"، وفرض عقوبات على هذه الفروع وأعضائها.

وقالت وزارتا الخزانة والخارجية إن فروع الإخوان المستهدفة في لبنان والأردن ومصر، مؤكدة أنها تشكل تهديداً للأمن الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على منصة إكس: "اليوم، نصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كجماعات إرهابية. في ظل قيادة الرئيس ترامب، ستعمل الولايات المتحدة على القضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تهدد المواطنين الأمريكيين وأمننا القومي".

وصنّفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أعلى تصنيف، ويترتب عليه أن تقديم أي دعم مادي للجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي.

أما فرعا الإخوان في الأردن ومصر، فلهما تصنيف خاص من وزارة الخزانة بوصفهم إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص"، بسبب تقديم دعم لحركة حماس.

وعلقت الحكومة الأردنية على التصنيف، وقالت في بيان على منصة إكس، "تابعت الحكومة الأردنية البيان الأمريكي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن بخصوص تصنيف جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية".

وأضاف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حسين المومني، في البيان: "جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في أبريل/ نيسان 2025. يتعامل الأردن مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون".

ماذا يعني توقيع ترامب أمراً تنفيذياً للنظر في تصنيف بعض فروع الإخوان المسلمين كمنظمات "إرهابية"؟

الأردن يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين والانتساب لها والترويج لأفكارها

من هو "مؤسس الإمبراطورية المالية" لجماعة الإخوان المسلمين الذي رحل عن عالمنا؟

وأصدر روبيو بياناً قال فيه: "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهد مستمر لمواجهة عنف فروع جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في أي مكان. وستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكنها من تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية".

جاء تحرك الإدارة الأمريكية الأخير تطبيقاّ للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ومنح بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الصلاحية لتحديد أفضل السبل لتصنيف فروع الجماعة وفرض العقوبات.

ونص الأمر على تقديم تقرير مشترك للرئيس ترامب خلال 30 يوماً حول آلية تطبيق الأمر التنفيذي، وثم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928، تحولت إلى شبكة عابرة للحدود تضم فروعاً في الشرق الأوسط وخارجه، وأن بعض هذه الفروع يشارك في أنشطة عنف وزعزعة استقرار المنطقة.

ونص الأمر التنفيذي حينها، أن الفرع اللبناني شارك في إطلاق صواريخ على إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن قادة الإخوان في الأردن قدموا دعماً للمسلحين التابعين لحماس، بينما دعا قادة الفرع المصري إلى هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة.

المعروف أن هناك دول أخرى صنفت الإخوان كمنظمة إهاربية على المستوى الوطني، هي مصر والإمارات والسعودية وسوريا، كما أن ولايتي فلوريدا وتكساس صنفتا الجماعة كمنظمة إرهابية على المستوى المحلي هذا العام.

ويسمح تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة "إرهابية" أجنبية، باتخاذ واشنطن إجراءات عقابية ضد الجماعة؛ مثل تجميد أي أصول قد تكون لها في الولايات المتحدة، ومنع دخول أعضائها، بحسب فرانس برس.

وفي أوروبا، تتعامل بعض الدول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا مع فروع محددة أو نشاطات مرتبطة بالإخوان على أنها تهديد أمني، لكنها لم تصنف الجماعة بالكامل كمنظمة إرهابية.