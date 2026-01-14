أسبوع أبوظبي للاستدامة.. "الطاقة والبنية التحتية" تستعرض جهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للتحول إلى منظومة طاقة مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

وقال سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة طاقة وطنية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع والكفاءة، وتترجم الرؤية الوطنية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتأتي انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة وإستراتيجيات الدولة طويلة المدى.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث أسهمت السياسات الوطنية المتكاملة والمشاريع الإستراتيجية للطاقة المتجددة في رفع السعة الإجمالية للطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الوطني، مع استهداف يتجاوز 23 جيجاوات بحلول عام 2031.

وأكد أن قطاع الطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومحركاً رئيسياً لبناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز أمن الطاقة على المستوى الوطني.

وقال إن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في أسبوع أبوظبي للاستدامة تؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادره، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في بناء مستقبل طاقة آمن، مستدام، ومنخفض الانبعاثات.