بالفيديو.. ترامب يرفع إصبعه الأوسط ويشتم عاملا في مصنع فورد للسيارات بولاية ميشيغان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وثّق مقطع فيديو حادثة أثارت جدلا واسعا خلال جولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مصنع "فورد" بمدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، حيث أظهر الفيديو قيامه بحركة اعتُبرت غير لائقة تجاه أحد العاملين داخل المصنع.

WATCH: Trump shows his middle finger and appears to say "fuck you" after Ford worker yells "pedophile protector" - TMZ pic.twitter.com/aFsDmrvkr7 — BNO News (@BNONews) January 13, 2026

— BNO News (@BNONews)

ويُظهر التسجيل، الذي تبلغ مدته نحو 30 ثانية، شخصا يصرخ في اتجاه الرئيس أثناء الجولة، موجها له اتهاما حادا حين قال: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة إلى ما قيل إنها علاقة سابقة بين ترامب وتاجر الجنس الراحل جيفري إبستين، إضافة إلى اتهامات تتعلق بجهود لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المرتبطة بالقضية.

وبحسب ما بدا في الفيديو، واصل ترامب جولته مشيرا عدة مرات إلى أرضية المصنع، قبل أن يوجّه بيده اليمنى إشارة اعتبرها كثيرون غير أخلاقية باتجاه أحد العمال. كما ظهر وهو يشير إلى الشخص الذي كان يصرخ، مع تحريك شفتيه بطريقة توحي بترديد عبارة مسيئة أكثر من مرة.

ودافع البيت الأبيض عن تصرف الرئيس، واصفا إياه بأنه رد مناسب على شخص كان يصرخ بكلمات بذيئة. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في بيان إن "شخصا مضطربا كان يصرخ بعبارات نابية في نوبة غضب شديدة، وقد رد الرئيس بشكل واضح وحاسم".

من جانبها، علّقت شركة فورد على الحادثة، حيث قال ديفيد توفار، المدير التنفيذي للاتصالات المؤسسية، إن الزيارة كانت ناجحة، مؤكدا فخر الشركة بطريقة تمثيل موظفيها. وأضاف أن فورد اطلعت على المقطع المتداول، مشددا على أن الاحترام يُعد من القيم الأساسية للشركة، وأنها لا تتسامح مع أي سلوك غير لائق داخل مرافقها، موضحا في الوقت نفسه أن الشركة لا تتدخل في الشؤون الشخصية للموظفين.

