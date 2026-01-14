تعيين حارس مادورو وزيرا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أمس، تعيين الكابتن خوان إسكالونا، أحد الحراس الشخصيين السابقين لنيكولاس مادورو، وزيراً للمكتب الرئاسي، في خطوة أعادت فتح النقاش حول موازين النفوذ داخل السلطة الجديدة بعد سقوط الرئيس المخلوع.

إسكالونا الذي تولى سابقاً مهام معاون للرئيس الراحل هوغو تشافيز، أصبح لاحقاً جزءاً من الدائرة الأمنية الضيقة المحيطة بمادورو، قبل أن تتبدل المعادلة جذرياً عقب العملية العسكرية الأمريكية في الثالث من يناير الجاري، والتي انتهت باعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ومقتل العشرات من أفراد فريق حمايته، بينهم عناصر كوبيون كانوا يعملون بتنسيق مع هافانا.

وخلال الأيام التي أعقبت العملية، سادت إشاعات عن مقتل إسكالونا، إلا أن ظهوره في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رودريغيز الأسبوع الماضي بدد تلك الروايات، ومهّد لعودته إلى الواجهة السياسية من بوابة وزارة تُعد من أكثر المواقع حساسية داخل الحكم.

في أوساط الموالين لمادورو، انقسمت الآراء بين من اعتبر التعيين دليلاً على بقاء رجال النظام السابق في مفاصل الدولة، ومن رأى فيه خيانة لحليف سقط في لحظة حاسمة. أما سياسياً، فيأتي القرار ضمن حزمة أولى من التعديلات الحكومية التي أُدخلت تحت ضغط واشنطن، الساعية إلى فتح قنوات تفاوض تسمح بالوصول إلى النفط الفنزويلي.