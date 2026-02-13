محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتعيين عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين سعادة عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

ويتمتع سعادة عبدالله بن دميثان بخبرة مهنية واسعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يشرف على أعمال موانئ دبي العالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية وحلول التجارة.

وشغل ابن دميثان منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات»، وقاد خلال مسيرته استراتيجيات الشركة في الأسواق الرئيسة، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وفي دولة الإمارات، يشرف ابن دميثان على إدارة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بما يدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في الإمارة، ويعزّز دورها في ربط الأسواق العالمية.

وانضم عبدالله بن دميثان إلى «دي بي ورلد» في عام 2001، وتولى خلال مسيرته المهنية الممتدة أكثر من عقدين عدداً من المناصب القيادية، وأسهم في دعم تحول الشركة إلى مزوّد عالمي لحلول التجارة الذكية.