"شرطة دبي": القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت "شرطة دبي" من السلوكيات الاستعراضية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر. ودعت السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات. وأكدت عبر منصة إكس: "القيادة مسؤولية... والوعي أمان". وأضافت: "القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر. لنحافظ على أمن طرقاتنا بالالتزام بقوانين السير والمرور".

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية