رئيس الدولة يمنح سفير النمسا وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة إتيان بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات، وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وسلم معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الوسام إلى سعادة بيرشتولد خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع النمسا في جميع المجالات.

ونقل معاليه إلى سعادته تقدير القيادة للجهود التي قام بها خلال فترة عمله في الدولة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومثنياً على إسهاماته في تعزيز العلاقات المتميزة وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، عبّر سعادة بيرشتولد عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعكس عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، معرباً عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات وبالرؤية الحكيمة لقيادتها وحرصها على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

كما تقدم سعادة السفير بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة على ما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في نجاح مهمته وفي توطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.