شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة وقيمة تعديل القيد للمحامين لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النقابة العامة للمحامين، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية.

ويرصد ”الخليج 365” رسوم تعديل درجة القيد والأوراق المطلوبه لكل درجة:

1 ـ من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.

2 ـ من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.

3 ـ من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد من عام إلى ابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

2 ـ صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

3 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

4 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

5 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

6 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا).

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية.

3 ـ صورة الكارنيه.

4 ـ برينت تأمينات.

5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

6 ـ شهادة تحركات.

7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

وبالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل.