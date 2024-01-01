شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة آمنة للتخلص من القمامة على مائدة "طاقة النواب" الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 لمناقشة 6 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في مقدمتها عدم وجود منظومة صحية وآمنة للتخلص من القمامة على مستوى الجمهورية، في ضوء الطلب المقدمة من النائب مكرم رضوان.

وشملت طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد يسرى عبادة بشأن مقلب القمامة بقرية كفر زيادة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة وعدم وجود خطط للتخلص من تراكمات القمامة التي تمتلئ بها الشوارع مما ينتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين، النائب أحمد حلمى الشيشيني بشأن تضرر المواطنين من الدخان الكثيف بمصنع تدوير القمامة بنجع العرب بجانب قريتي ) كفر زيادة ، الحدين) بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة مما يتسبب في وجود العديد من الأمراض للأهالي، والنائب فايق الزكى بشأن معاناة أهالى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية من محرقة مستشفى بلقاس العام وتأثر صحة المواطنين.

كما تنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ميرفت عازر بشأن عدم البدء في أعمال مصنع تدوير القمامة الخاص بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية رغم اعتماد مبلغ (100) مليون جنيه له، النائب أحمد على إبراهيم بشأن وجود العديد من المحارق والكسارات لمخلفات البلاستيك والمخلفات الصحية بمناطق الحوض الطويل ومؤسسة الزكاة بحى المرج - محافظة القاهرة مما يتسبب في خطورة وكارثة.