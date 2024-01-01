انت الان تتابع خبر في رأس السنة.. صحة الرصافة تسجل 33 إصابة جرّاء الالعاب النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المستشفى وليد حميد جاسم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المستشفى استقبل ما يزيد عن 33 اصابة جراء الالعاب النارية خلال الاحتفالات التي شهدتها البلاد ليلة راس السنة الميلادية".

وأضاف، أن "هذه الحصيلة تجاوزت ما سجل خلال العام الماضي والتي جاءت بواقع اكثر من عشرة اصابات معظمها من الاطفال والشباب"، داعيا المواطنين الى "الاحتفال بهذه المناسبات المفرحة بشكل افضل بعيد عن مخاطر تلك الالعاب لما تشكله من تهديد حقيقي على سلامتهم ".



واكد جاسم، ان "الطواقم من الاطباء الاستشاريين والاختصاص يساندهم فريق عالي المستوى من الاطباء المقيمين والملاكات التمريضية والصحية والادارية قد بذلوا جهود استثنائية متميزة خلال ليلة راس السنة ما مكنهم من التعامل مع كافة الحالات المرضية لا سيما الحرجة منها بكفاءة عالية".

ونوه، بأن "هذه الاصابات قد سجلت في مستشفى ابن الهيثم فقط نتيجة تضرر منطقة العين ومن المؤكد ان هناك اصابات اخرى قد سجلت في باقي المؤسسات الصحية"، لافتا ان "هذه الاصابات المتكررة تسجل في مثل هكذا مناسبات على الرغم من المناشدات والتحذيرات المتكررة التي تطلقها وزارة الصحة بشكل مستمر لتلافي وقوعها".

وكشف جاسم ان "مجموع الاصابات المسجلة خلال ليلة راس السنة الميلادية كانت اكثر من 33 اصابة جراء الالعاب النارية اغلبها في منطقة العين وتحديدا لدى الاطفال والشباب البعض منهم ادخله صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج المناسب فيما اكتفى القسم الاخر بأخذ العلاجات الدوائية"، مؤكدا على "ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب سنويا لا سيما ايام الاعياد والمناسبات بالكثير من حالات الاصابة الخطيرة التي قد تؤدي الى نتائج وخيمة يصعب علاجها، الى جانب ما تتركه من اثار صحية ونفسية جسيمة على المجتمع".