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التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة بالسعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - شغلت وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية ، محركات البحث بموقع  “جوجل”، بعدما أعلنت عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

أماكن وظائف وزارة الطاقة:

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف بفروع الوزارة في كل من أبها، وتبوك، والظهران، وبريدة، والرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة:

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيانها، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة جاءت كالتالي:

  • خبير توطين سلاسل الامداد.
  • أخصائي توطين الخدمات.
  • خبير أول تحليل بيانات.
  • محلل إدارة لجان ودعم إستراتيجي.
  • أخصائي أول إدارة لجان ودعم إستراتيجي.
  • مدير تحليل البيانات وذكاء الأعمال.
  • خبير إدارة لجان ودعم استراتيجي.
  • كبير مهندسين تكامل ودعم مبادرات.

موعد التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

ونوهت إدارة وزارة الطاقة، أن التقديم متاح على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يناير 2024م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــــــــــا).

 

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