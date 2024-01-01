شكرا لقرائتكم خبر العراقيون يطالبون بسحب جنسية ملكة جمال زارت إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب عراقيون حكومة محمد شايع السوداني بسحب جنسية ملكة الجمال السابقة سارة عيدان، بعدما أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل العربي وفي الشارع العربي، بزيارتها إلى إسرائيل وهي ترتدي زيا عسكريا.

وتعرضت الشابة العراقية لانتقادات لاذعة في التعليقات على الصور، وهاجمها متابعوها العراقيون خصوصا بشكل عنيف بعد أن نشرت صورا على صفحتها في «انستقرام»، تظهر لقاءاتها مع جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات في غلاف غزة، وعلقت عليها قائلة «قمت اليوم بزيارة كفار غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها»، مضيفة «على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس».

وأضافت «لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيا، لكني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية».

وسارة عيدان هي عارضة أزياء وموسيقية عراقية أمريكية، وعلى الرغم من أنها ناشطة في حقوق الإنسان فإنها أثارت الجدل في عام 2017 بعدما نشرت صورة لها تجمعها بملكة جمال إسرائيل التي تدعى عدار غاندلزمان، ضمن الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيغاس.

وقالت عيدان في مقابلة أجرتها مع القناة 12 الإسرائيلية، أن زيارتها لإسرائيل تهدف إلى إظهار حقيقة ما حدث في 7 أكتوبر، لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، وغالبيتهم من العراقيين، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعبّرت المرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونجرس في كاليفورنيا عن شعورها بالغثيان عند سماعها طلاب في الجامعات الأمريكية يقولون «إن هجوم حماس كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس».

ويشغل المقعد الحالي الذي تترشح له عيدان في الكونجرس، النائب الديمقراطي آدم شيف، وهو من المدافعين عن إسرائيل ويعتزم التنازل عن المقعد للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2024.