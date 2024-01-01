شكرا لقرائتكم خبر البرهان: الخونة وطلاب السلطة وراء القتل والنهب بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان دولا إقليمية لم يسمها، وطالبها بالتوقف عن التدخل في الشأن السوداني، ودعم قوات الدعم السريع في الحرب.

وقال في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السودانية «سونا» «تمر علينا هذه الذكرى و«ميليشيات ومرتزقة» محمد حمدان دقلو (حميدتي) مستمرة في تدمير البنية التحتية للدولة وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم وانتهاك أعراضهم وتهجيرهم من قراهم ومواطنهم الأصلية وإبادة وتطهير بعضهم بمساندة بعض خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من بعض دول الإقليم والعالم تحت دعاوى زائفة».

واعتبر البرهان أن «استقبال أي دولة لجهة معادية لا تعترف بالحكومة السودانية القائمة، يعد عداء صريحا للدولة السودانية، ويحق للسودان أن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ سيادته وأمنه».

وأضاف «إن أي تسهيلات تقدم لقيادة المجموعة المتمردة تعتبر شراكة في الجرم وشراكة في قتل شعب السودان وتدميره».

واحتفل السودان أمس في الأول من يناير بيوم الاستقلال الذي تحقق عام 1956.

على وقع حرب تهدد وحدة وسيادة واستقلال البلاد، فضلا عن المأساة الإنسانية التي خلفتها والدمار في البنية التحتية، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخل وخارج البلاد، وقتل أكثر من 12 ألف شخص جلهم من المدنيين.

وفيما يزور حميدتي جيبوتي وإثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية، أسفرت المعارك الدامية التي اندلعت منذ منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي، عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، ونزوح سبعة ملايين سوداني من بينهم 1.5 مليون شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة التي اعتبرت أن أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم.