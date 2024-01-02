أبو الحسن: معالجة أزمة إقفال مكب الكوستابرافا تحتاج لخطة شاملة بعيدًا عن القرارات المجتزأة

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ "في خضمّ ما يواجهه اللّبنانيّون من أزمات، تبرز أزمة إقفال مكب الكوستابرافا".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أيّ قرار غير مدروس سيولّد أزمةً بيئيّةً في مناطق بعبدا، عاليه، الشوف والإقليم"، مشدّدًا على أنّ "معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى خطّة شاملة، بعيدًا عن القرارات المجتزأة. الحلّ من مسؤوليّة الحكومة وكلّ القوى الفاعلة، دون استثناء".
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