أبو الحسن: معالجة أزمة إقفال مكب الكوستابرافا تحتاج لخطة شاملة بعيدًا عن القرارات المجتزأة

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، إلى أنّ "في خضمّ ما يواجهه اللّبنانيّون من أزمات، تبرز أزمة إقفال مكب ​الكوستابرافا​".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أيّ قرار غير مدروس سيولّد أزمةً بيئيّةً في مناطق ​بعبدا​، ​عاليه​، ​الشوف​ والإقليم"، مشدّدًا على أنّ "معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى خطّة شاملة، بعيدًا عن القرارات المجتزأة. الحلّ من مسؤوليّة الحكومة وكلّ القوى الفاعلة، دون استثناء".