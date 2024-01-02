خفر السواحل التركي: إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر ببحر إيجة وضبط أكثر من 25 ألفًا آخرين خلال 2023

أعلنت قيادة خفر السواحل التركي، إنقاذ 25 ألفًا و889 مهاجرًا غير نظامي، في بحر إيجة خلال العام 2023، أجبرتهم السّلطات اليونانيّة على التّوجّه إلى المياه الإقليميّة التّركيّة.
وأوضحت في بيان، أنّ فرقها ضبطت أيضًا 25 ألفًا و770 مهاجرًا غير نظامي، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، خلال العام الماضي. كما لبّت الفرق نداءات استغاثة تلقّتها من 4 آلاف و962 مهاجرًا غير نظامي، كانوا عالقين في عرض البحر. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت فرق خفر السّواحل من انتشال جثّة لمهاجر غريق.
وذكرت أنّ السّلطات التّركيّة ألقت القبض خلال العام الماضي، على 180 شخصًا على خلفيّة قيامهم بأعمال تهريب مهاجرين غير نظاميّين.
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