"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات فى إقامة المكاتب البريدية

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القوميه للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات فى إنشاء مكاتب البريد، مؤكدًا أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح فى مجال التحول الرقمى والبريد المصرى أول الأجهزة التى طبقت هذة المنظومة.

وقال بدوى خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد فى عدد من المراكز، إن هناك شرط لاقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصرى كان عايش على المعاشات دلوقتى على طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.

وشدد بدوى، على ضرورة دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد، دعمًا المنظومه التحول الرقمى وتيسيرا على المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا فى الجمهوريه الجديده.

ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القوميه للبريد لشئون المناطق أن هناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنويًا.. ونعول على اللجنه فى دعم هذة المقترحات ومبرارتها.

من جانبه أشاد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التى تدعم جهود الدولة فى التحول الرقمى، وتسهل حياة المواطنين.