"زراعة النواب" توصى بتنظيم زيارة ميدانية لسيناء لتفقد المشروعات القومية

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن منطقة سيناء تعد من أهم المناطق التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأنها تعد صمام الأمان لمصر وتم ريها بدماء الشهداء، مشيدا بما شهدته من جهود لتطهيرها من الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف الحصرى، أن المحافظة تشهد تطوير وتنمية فى قطاعى الزراعة والرى، وكذلك المشكلات البسيطة المطلوب حلها للتوسع فى مسارات التنمية الزراعية فى منطقة سيناء، وذلك حتى تعود سيناء لسابق عهدها جزءا من سلة الغذاء فى العالم، مشيرا إلى أن سيناء تتميز بزراعة كافة المحاصيل، وتتميز بزراعات مثل الموالح والزيتون، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت تغير للأفضل فى أوضاع التنمية فى سيناء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى صقر عبد الفتاح، عامر الشوربجى بشأن التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الحصرى، أن سيناء خط أحمر، وستظل صمام أمان لمصر، متابعا، كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى، على اهتمامه بتنمية وتعمير سيناء، بعدما نجح فى تطهيرها من الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة استغلال التنمية الزراعية فى سيناء، بإنشاء صناعات غذائية مرتبطة بالزراعة فى سيناء، مثل مصانع زيتون المائدة وغيرها من الصناعات الغذائية، أن الموارد الطبيعية فى سيناء تساعد فى التنمية الزراعية التى يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات المصرية سواء المحاصيل أو الصناعات الغذائية.

وتابع الحصرى: "وشهدت المحافظة إنشاء عدد من محطات معالجة المياه والتوسع فى المساحات الزراعية بفضل المشروعات القومية، مستشهدا بمحطة معالجة مياه المحسنة وبحيرة البردويل.

وفى نهاية المناقشات، أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء لتفقد مشروعات التنمية الزراعية التى تمت بها على أرض الواقع والوقوف على بعض المشكلات البسيطة المطلوب تذليلها للإسراع فى خطة التنمية الزراعية فى سيناء.