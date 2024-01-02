24 إرهابيا في قبضة الشرطة الباكستانية

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وأوضح قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة في بيان أمس، أن معظم المعتقلين ينتمون إلى «حركة طالبان باكستان» المحظورة، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية.
وأضاف أنه تم التوصل إليهم بناء على معلومات استخباراتية، واعتقالهم خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها على مدى الأسبوعين الماضيين في مدن إقليم البنجاب.
وذكر البيان أنه تم أيضا اعتقال القيادي البارز في منظمة «جيش البلوش القومي» المحظورة محمد أرشد، والذي ينشط غالبا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
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