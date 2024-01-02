الجسر الجوي السعودي لغزة ينقل 25 طنا من الأغذية والأدوية

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وقال المركز أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
على صعيد آخر، دخلت أمس عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء شاحنات وقود، ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى قطاع غزة.
وأفاد مصدر مصري مسؤول وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر الميناء، إضافة إلى استقبال 20 مصابا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
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