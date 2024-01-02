شكرا لقرائتكم خبر الجسر الجوي السعودي لغزة ينقل 25 طنا من الأغذية والأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 25 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقال المركز أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

على صعيد آخر، دخلت أمس عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء شاحنات وقود، ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى قطاع غزة.

وأفاد مصدر مصري مسؤول وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر الميناء، إضافة إلى استقبال 20 مصابا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.