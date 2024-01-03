الرياض السعودية: بعد عملية إغتيال العاروري دخلنا مرحلة من الصراع لا نعرف متى أو كيف ستنتهي

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أنه لم يمضِ على بداية العام الجديد سوى يومين إلا وافتتحته آلة الحرب الإسرائيلية بعملية تعدت الحدود الفلسطينية إلى لبنان، فقامت باغتيال قياديين فلسطينيين (في إشارة إلى القيادي في حركة حماس صالح العاروري)، وإن لم تعترف إسرائيل بقيامها بعملية الاغتيال فإن أصابع الاتهام تشير لها دون غيرها، معتبرة أن تلك العملية هي تصعيد للموقف في المنطقة قد لا تحمد عقباه، يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، ويزيد من تأزم الموقف ويعقده، ويبعد الوصول إلى حلول توقف نزيف الدم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى يومنا.

ورأت أنه بعملية الاغتيال تلك تصبح أية جهود تحاول إيجاد حل لوقف إطلاق النار دون جدوى، وسيكون التصعيد العسكري سيداً للموقف، وتستمر دوامة الحرب، ويسقط المزيد من الضحايا الذين قارب عددهم على الاثنين وعشرين ألفاً جُلّهم من النساء والأطفال، ودون شك سيرتفع العدد في الأيام المقبلة عطفاً على التطورات الحاصلة والتي ستحصل دون شك وربما ترتفع وتيرتها وربما ستزداد موجة العنف المتبادل.

واعتبرت أن "من الواضح أن ساسة إسرائيل يريدون استمرار الموقف على ما هو عليه، كون ذلك يصب في مصلحتهم دون غيرهم، مستغلين الموقف الدولي الضعيف الذي بكل تأكيد ساهم في استمرار آلة الحرب في حصد المزيد من الأرواح، وأيضاً في عدم استجابة إسرائيل لأية نداءات لإيقاف الحرب ولو لمدد محددة، فإسرائيل تعتبر نفسها فوق القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية التي لا تعترف بها، هذا الأمر يجعل أية حلول سياسية غير قابلة للتحقق بل بعيدة جداً، فالساسة الإسرائيليون لديهم أهداف يريدون تحقيقها رغم أن تحقيقها غير مؤكد، فبالإضافة إلى قتل المزيد من الفلسطينيين يريدون تهجيرهم وإبعادهم من أراضيهم إلى غير رجعة في عملية تتنافى مع القيم الإنسانية، وتخالف كل ما وضع من قوانين متعلقة بهذا الشأن".

ولفتت إلى أن "بعد عملية الاغتيال يوم أمس دخلنا مرحلة جديدة من الصراع نعرف كيف بدأت ولا نعرف متى أو كيف ستنتهي؟".