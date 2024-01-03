الداخلية التركية: توقيف 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها "أوقفت 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر".

والقي القبض على المشتبه بهم في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)، وهم مطلوبون بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإسرائيل وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية، بحسب بيان الداخلية.

والمشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو قوادة أو غسل أموال أو الانتماء إلى منظمة إجرامية.

يشار الى ان الشرطة التركية في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.