ياسر رشاد - القاهرة - مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيّة يُكّرم الفائزين في مسابقة تحدى الإلقاء

كرّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أصحابَ المواهب الفائزين في (تحدي الإلقاء للأطفال 3)، في الحفل الختامي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض، بحضور سعادة نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، وسعادة وكيل وزارة التعليم الدكتورحسن بن محسن خرمي، وأولياء أمور الفائزين، وجمع من المختصين المثقفين، والمهتمين، ومنسوبي المدارس المشاركة.

تضمن حفل ختام التحدي مشاركات كاملة للأطفال المميزين في أدائهم، حيث ألقى الطفل عمر الخاير أحد الفائزين بنسخة التحدي السابقة كلمة سعادة الأمين العام للمجمع الدكتورعبد الله بن صالح الوشمي الذي أشاد بالدعم غير المحدود المقدم لأعمال المجمع وبرامجه من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، ورئيس مجلس أمناء المجمع، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق نجاح النسخة الثالثة من هذا التحدي، مثمناً تعاون الجهود، وجهود المحكمين، وتفاعل المدارس والمؤسسات.

كما أعرب الأمين العام للمجمع عن شكره لـوزارة التعليم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية على دعمهما الذي نتج عنه تفاعلٌ كبيرٌ مقارنةً بالنسختين الماضيتين، فضلًا عن إظهار مواهب الناشئة في: فن الإلقاء الشعري، والتحدث باللغة العربية الفصيحة، وإتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لتقديم ما يُبرز قدراتهم اللغوية والأدائية، وإبراز جمال اللغة العربية بإلقاء أبنائها، وتمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعاتٍ لغوية لا تقلُّ عن الإبداعات في المجالات الأخرى؛ وكل ذلك متسق مع الأهداف الإستراتيجية للمجوأقي أقيم التحدي - الذي تزيد جوائزه عن(20٠) ألف ريال - لثلاثين فائزًا، مُستهدفًا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (5 - 12) سنة، في حين بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة أكثر من (6000) طفلٍ، قدّموا مشاركاتهم من (33) دولةً؛ وهي عبارة عن مقطعٍ مرئيٍّ لكلِّ طفلٍ لا يزيد عن خمس دقائق، ويُنشر في منصَّة إكس (تويتر سابقًا)، ويكون ذا جودةٍ عالية، مع تجنّب إضافةالخلفيات، أو المؤثرات الصوتيّة، ومدعومًا بوسمي: #مسابقة_تحدي_الأطفال3، و#مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية.

وفاز بالمركز الأول في (تحدي الإلقاء للأطفال 3) الطفل سعد محمد الخويطر "سعودى" بمبلغ قدره (3٠) ألف ريال ، وتلاه في المركز الثاني الطفل مصعب عبد الرحمن عبد الحميد ( المغرب) بجائزةٍ قدرها (25) ألف ريال سعودي، في حين حلَّ في المركز الثالث الطفل/ رمضان محمود محمد أبو جزر ( فلسطين) بمبلغ (20) ألف ريال سعودي، ونال الفائزون من المركز الرابع إلى المركز العاشر على جوائز متساوية، تبلغُ الواحدة منها (10) آلاف ريال سعودي، ولكل فائزٍ من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عشر (5000) آلاف ريال سعودي، وأما الذين حصلوا على المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين، فلهم جوائز قيمة تبلغ الواحدة منها (3000) آلاف ريال سعودي.

قام بتحكيم المشاركات مجموعةٌ من المختصّين باللُّغة العربية من: الأدباء، والشعراء، والإعلاميين، من داخل المملكة العربية وخارجها، وهم: عبد العزيز العيد، وروضة الحاج، و عائشة السيفي، وجاسم الصحيح، و ناهد الشيخ .

وقد حظيت فقرات الحفل الختامي بتقديم بعض الأطفال المبدعين الفائزين في النسخة الثانية من المسابقة، وهم: (لانا الغامدي، وسعود الرشيد)، كما تضمَّن الحفل مسابقةً لغويةً بين الأطفال، ومسرحيةً، عنوانها: (الطلاب والرجل الآلي).

وقد نظم المجمعُ - ضمن الحفل الختامي زيارة للفائزين والمشاركين في التحدي إلى مقر المجمع، و برنامجًا تخلّلته دورةٌ تدريبيةٌ، وجملةٌ من الأنشطة والفعاليات، وجولة تعرّفوا فيها على المراحل التعليمية والتثقيفية التي يتضمّنها (معرض اللغة العربية للطفل)، إضافة إلى حلقة نقاش متخصصة للخبراء في تنمية مواهب الأطفال اللغوية.