شكرا لقرائتكم خبر عن "رباضة النواب" تناقش أوضاع مراكز الشباب فى سوهاج وتوصى بخطة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعقب محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، قائلا:" تم حل مركز شباب الخلوة وتصفيته وأصبح الإشراف الإداري له لصالح مركز شباب بنى حرب منذ عام 2009م، وهو عبارة عن ملعب خماسي وليس مركز شباب وليس له مجلس إدارة.

واضاف فريد، أنه قد تم إسناد عملية إنشاء الملعب الخماسي إلى إحدي الشركات، وتم فرش الملعب بالتربة الرملية ولم تستكمل الأعمال حتى تاريخه وبناء عليه تم سحب الأعمال من المقاول.

وأشار فريد إلى أن الملعب تم إدراجه فى الوقت الحالى ضمن مقترحات مشروع تطوير قرى الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية) وجارى تنفيذه ضمن المبادرة.

وأوصت اللجنة بأنه فى حالة إدراج ملعب مركز شباب الخلوة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة " حياة كريمة " يتم الانتظار لحين تنفيذه ضمن المبادرة، وفى حالة عدم إدراجه تتكفل وزارة الشباب والرياضة بنفقات تطويره.