شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الزراعة للنواب: توفير تقاوى تكفى زراعات القمح ونتوقع زيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلبى الاحاطة المقدمين من النائبين صقر عبد الفتاح، مجدي ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وطالب النائب مجدى ملك، ضرورة تحفيز المزارعين بزيادة السعر الاسترشادي لزيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح، ضرورة زيادة الإنتاجية في محصول القمح تقليلاً للفجوة الغذائية، زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلا:" تم توفير تقاوي منتقاة تكفي المساحات المنزرعة من محصول القمح على مستوي الجمهورية، تم تحرير عقود سنوية لمواجهة العجز في الكادر الوظيفي للمهندسين الزراعيين بقطاع الارشاد الزراعي وكذلك الجمعيات.

وأكد الشناوي، على التنبؤ بالزيادة الانتاجية لمحصول القمح هذا العام بزيادة تتخطي العام الماضي.

وأكد مصطفي إسماعيل، ممثل عن هيئة السلع التموينية، على وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم الإعلان عن السعر الاسترشادي وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء وان يتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة، ولا مانع في زيادة السعر الضمان بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

وانتهى رأى اللجنة، لاستكمال مناقشة طلبى الإحاطة في اجتماع مقبل في حضور رئيس مركز البحوث الزراعية.