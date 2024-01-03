شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تهنئ الزملاء الحاصلين على تراخيص المواقع من "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم مؤسسة الخليج 365 وجميع القيادات بالمؤسسة وفريق التحرير، بالتهنئة للزملاء الحاصلين على تراخيص المواقع الإخبارية الخاصة بهم، من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس اليوم لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، بوجود الممثلين عن 80 وسيلة إعلامية.

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، احتفالية بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص لـ 78 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدى، الأمين العام، والإعلامى نشأت الديهى والإعلامية رانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدى، أعضاء المجلس، وعددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات.