شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشيد بعدد الخليج 365 حول احتفالات أعياد الميلاد: يقدم رسالة سامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل، بالعدد الخاص لجريدة الخليج 365 المطبوع بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، مؤكدا أن الإعلام المصرى يقوم برسالة هامة وسامية وقوية مع الدولة لتعزيز مفاهيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وأضاف فى تصريح لليوم السابع أن الدولة المصرية عززت من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، فضلًا عن دعم التمكين السياسى للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة والمشاركة المجتمعية فى العمل الأهلى والتنموى، وسن القوانين التى تتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية والثقافية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة ومكانة مصر فى مختلف الأديان السماوية.