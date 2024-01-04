نشرة التوك شو| اكتشاف حالة جديري مائي بالمدارس وموعد تحسن المؤشرات الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

- السنيورة: اغتيال "العاروي" يزيد من سخونة الجبهة اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن جريمة الاغتيال التى نفذتها إسرائيل فى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى استشهاد عدد من قادة حركة حماس ومنهم نائب رئيس المكتب السياسى فى الحركة صالح العاروري، ستزيد من سخونة الجبهة اللبنانية، ولكن الجميع لا يريد توسيع هذه العمليات، والخوف دائمًا من المفاجآت.

وأضاف خلال تصريحات عبر زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنه لا بد أن يكون واضحًا للجميع أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل حربًا، فما زال يعاني من آثار حرب 2006، وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، منوها بأن العملة اللبنانية انخفضت بشكل كبير، ولبنان لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك.

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- اكتشفنا حالة بإحدى المدارس.. متحدث التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن الجديري المائي

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهور الجديري المائي بين طلاب المدارس .

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن كل ما في الأمر أن الوزارة اكتشفت ظهور حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس، مبينا أن خطاب الوزراة للمديريات التعليمية بشأن الجدير المائى وأمراض الشتاء هو إجراء دورى معتاد عليه.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس.

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- متناقضان في كل الأمور.. منى الشاذلي: "زوجي مش رومانسي"

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، أنها تنتمي للطبقة المتوسطة، ووالديها من جيل الستينات.

وقالت: "عندي أمل وثقة في الله ومهما كان عندي شخابيط جوايا بس انا هشوف الحياة ملونة وبيضاء وفاتحة وليست سوداء، أنا إنسانة إيجابية مش سلبية".

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش على قناته بيوتيوب: "الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون بلهاء لو حلمت بحياة ما فيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي عشان اكون مرتاحة".

وتابعت: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة المصرية والدي ووالدتي من جيل الستينيات العظيم، وأبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كارهة لأي شيء أو أي شخص"

ولفتت: "أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة".

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- سياسة الحكومة ورطتنا.. أمين "خطة النواب": زيادات الأسعار أمر غير منطقي

أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في أسوأ طرق التعبير.

وأضاف إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحتا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.

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- رئيس "العربية للدراسات الاستراتيجية": اغتيال العاروري يُشبه طريقة اغتيال "الظواهري"

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليست لهم دوافع لصراع طويل، مبينا أن ١٥٠٠صاروخ يتم إطلاقهم بشكل يومى فى غزة.

وأضاف راغب خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن طريقة اغتيال العاروري هي نفس طريقة اغتيال أيمن الظواهري الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، موضحا أن العارورى وجبريل الرجوب لهم نسق سياسى وهناك محاولات للمصالحة بين فتح وحماس.

وتابع:"ظهور أبو عبيدة واستمرار إطلاق الصواريخ يعد إنتصارا للمقاومة وبالمقابل لم تحقق إسرائيل أى انتصار فى حربها على غزة .

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- الغرفة التجارية توضح أسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأضاف جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن هناك 15% زيادة في أسعار الأجهزة منذ شهر نوفمبر الماضي، مبينا أن العروض الحالية على الأسعار تتمثل في الشاشات والهاند بلندر و الخلاطات والأجهزة الخفيفة فقط.

وأوضح أن المُصنع هو المسئول عن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، منوها أن مصر أعطت الرخصة الذهبية لشركات كبرى في صناعة الأجهزة، مما يساعد على التحسن نسبيا في الأسعار في النصف الأول من العام الجاري.

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- انفصام عن الواقع.. إبراهيم عيسى يعلق على خطاب الأمين العام لـ "حزب الله"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اليوم، يعبر عن انفصام حقيقي عن الواقع، قائلا: "حسن نصر الله هو أذكى من في المحور الذي يطلق على نفسه مقاومة وأشدهم براعة وخطابة ولكن نشفق على بيان ما يسمى نفسه محور المقاومة".

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أنه يشفق على من يطلقون على أنفسهم مسمى محور المقاومة لأنهم يعيشون داخل شرنقة ومنفصلون عن الواقع، موضحا أن موقفنا مما سيحدث في غزة سيفرق معنا كثيرا في مختلف الملفات بما فيها الملف الاقتصادي.

وأكمل:"خطاب حماس ومؤيديهم متهاوي من ناحية المنطق وكأننا قصاد فصام عن الواقع وخلق حالة افتراضية وكل أنصار حماس وداعميها من اليسار وحتى اليمين عايشين جوه فقاعة ومش قادرين يشوفوا الحقيقة، وعلينا ألا نتخذ الموقف بالعواطف والمشاعر فقط ويجب أن نقرأ المشهد بشكل واقعي ويكون مطروح أكثر من صوت ووجهة نظر".

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- زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. "متحدث الحكومة" يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.

وبشأن التعويم للجنيه المصري، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أن هذا الملف يعود اختصاصه للبنك المركزي، مبينا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.

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