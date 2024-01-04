الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم 90 على التوالي.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6450 امرأة استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي على المنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من طائرات ومدفعية الاحتلال، كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال إلى نحو عشرة آلاف، لافتة النظر أن 29313 فلسطينيًا في قطاع غزة هم في عداد الشهداء والمفقودين.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون شمال الضفة الغربية، وذلك خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلًا في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، بالتزامن مع ذلك تواصل قوات اقتحام قرية صير جنوب مدينة جنين ومحاصرة منزل فيها.