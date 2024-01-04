دق رئيس تيار الكفاح علي الحسيني ناقوس الخطر لان لبنان مستهدف في هذه الظروف الاقليمية.
ودعا الحسيني بعد اجتماع قيادة التيار الى "حياد لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١، ونشد على ايدي المقاومة في وعيها المسؤولية الوطنية ونهيب برئاسة المجلس النيابي الدعوة الى مؤتمر جامع لتنفيذ استراتيجية دفاعية وانتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة قادرة على مواجهة التحذيات في هذه المرحلة التي تشبه مرحلة ١٩٨٢".
كما دعا الحسيني الى مؤتمر دولي داعم للبنان من تنظيم فرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسيني اعتبر ان لبنان مستهدف في هذه الظروف الاقليمية: لمؤتمر دولي داعم للبنان بتنظيم فرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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