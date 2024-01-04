الخطيب استنكر التفجير الإرهابي في بغداد: عمل إجرامي تتحمل قوات التحالف الدولي مسؤوليته

استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب "بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد وادى الى استشهاد قادة وجرح اخرين في عمل إجرامي موصوف تتحمل قوات التحالف الدولي مسؤوليته".

ولفت الخطيب، الى أن "هذا العدوان السافر يأتي متماهيا مع الغارات الصهيونية المتواصلة على غزة وسوريا ولبنان والعراق ويشكل خرقاً للسيادة العراقية التي حفظتها دماء الشهداء والجيش والقوى المسلحة العراقية وفصائل الحشد الشعبي وسائر قوى المقاومة التي حررت العراق من داعش".

وأكد ان "هذا العدوان يندرج في اطار استهداف قوى المقاومة في المنطقة التي تتصدى بشجاعة للمشروع الاستعماري الهادف الى اغراق دولنا العربية والإسلامية بالفوضى والاضطراب ويستكمل اهداف العدوان على كرمان والضاحية الجنوبية، ليؤكد ان اهداف المشروع الصهيوني الامريكي واحد في ضرب قوى المقاومة وسفك دماء المدنيين وزعزعة امن البلاد العربية والإسلامية و استقرار شعوبها".

وشدد على أن "العراق الموحد بشعبه وجيشه ومقاومته اقوى من كل عدوان، وهو عصي على كل المؤامرات والفتن والاعتداءات بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها في دحر العصابات التكفيرية، وكل الاعتداءات والجرائم لن تثني من عزيمة شعبه وجيشه وحشده من مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض من فلول داعش وحفظ سيادة واستقرار العراق".