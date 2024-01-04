جمعيّة "رسالة حياة": بيان البطريركيّة المارونيّة جاء للتشهير بوسام معلوف وبمثابة تضليل واضح للرأي العامّ

أعلنت جمعيّة "رسالة حياة العالميّة"، الى أننا "إنتظرنا بياناً تضامنيّاً يحمل في طيّاته قرارات فعليّة تجاوب على آلام الناس وأوجاعهم، ويرتقي إلى حجم المخاطر التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، ونحن على أبواب حرب إقليميّة. فجاء البيان الصادر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة بتاريخ 3/1/2024 للتشهير بمؤسّس رسالة حياة الأب وسام معلوف".

ولفتت الجمعية، الى أن "اللاهوت والقوانين الكنسيّة 394 إلى 398 تؤكّد بما لا يقبل الشكّ بأنّ الكاهن على رتبة ملكيصادق هو كاهن إلى الأبد. فالكاهن بالمعنى اللاهوتيّ شيء وممارسة الكهنوت شيء آخر. ثانياً، إنّ المؤسّس الأب وسام معلوف في تاريخ 16/11/2022 هو من طلب تعليق مهامه الكهنوتيّة حتى لا يكون شاهد زور على تعاظم فساد بعض رموز سلطة المؤسّسة الكنسيّة في لبنان. وبالتالي، لا يمكن أن يطلب المؤسّس التوقّف عن ممارسة مهامه من خلال رسالة رفعها إلى قداسة البابا فرنسيس وينتحل الصفة بنفس الوقت. فهذا افتراء بكلّ ما للكلمة من معنى. أمّا خدمته الإنجيليّة للفقراء فهو مستمرّ بها إلى أبعد حدود".

وذكرت أن "الكنيسة حلّت الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة، وكلّ أفراد الرهبنة من آباء إخوة وأخوات الذين كان قد وصل عددهم إلى حوالي الثمانين أصبحوا اليوم في بيوتهم، وأسّست البطريركيّة المارونيّة جمعيّة هديل لتدير أديار رهبنة رسالة حياة، فكيف يمكن تحذير الناس بأنّ المؤسّس لم يعد في الرهبنة، والرهبنة كلّها لم تعد موجودة؟ هذا بمنتهى الرياء".

وأضافت أنها "جمعيّة مدنيّة لا كنسيّة تتحمّل مسؤوليّاتها الإجتماعيّة والإنسانيّة بهذه الصفة، وكلّ الأعضاء ومنهم المؤسّس يكملون المسيرة ليس بصفتهم الكنسيّة بل بصفتهم المدنيّة، وقد أصبحت عالميّة ولها فروعها في فرنسا وسويسرا وكاليفورنيا وإيطاليا وكونغو-إفريقيا...وهذا واضح للملأ".

واعتبرت أن " جميع القرارات القضائيّة المدنيّة والجزائيّة التي سيقت ضدّها ومؤسّسها أظهرت حجم التعدّي والتضليل، وجاءت كلّها في صالحنا، وكنّا قد وضعناها في رسم الرأي العامّ. بالإضافة إلى القرار القضائيّ الأخير حيث تمّ استرداد البيت الأمّ من الرهبنة المدّعية وخلفها البطريركيّة المارونيّة، والتي كانت ممثّلة بالمطران بيتر كرم. فمن حوّل الأديار إلى مراكز خالية من الفقراء والمنسيّين الذين كنّا نستقبلهم مجّاناً لسنا من ندينه، بل الناس الذين يعرفون وبالتفاصيل تصرّفات بعض رموز السلطة الفاسدة في المؤسّسة الكنسيّة".

ورأى الجمعية، أن "البيان هو بمثابة تضليل واضح للرأي العامّ، فما أذهلهم ويذهلهم حتى اليوم هو محبّة الناس الكبيرة ودعمهم لنهج جمعيّة رسالة حياة الذي لم ولن يتوقّف، وهم الذين يعرفون وبعمق كلّ ما حيك ضدّها"، معتبرةً أنّ "كلّ ما صدر بحقّ المؤسّس هو بمثابة تشهير وقدح وذمّ، ونحتفظ بحقّنا بالردّ بكلّ الوسائل القانونيّة الممكنة. فالسلطة يتعاظم شأنها بالمحبّة، وأيّ إنحراف عن هذا المسار نواجهه بحريّة أبناء الله".