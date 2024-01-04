السفير الفرنسي زار الرابطة المارونية: لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية

زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو الرابطة المارونية في مقرها والتقى رئيسها السفير خليل كرم في حضور الرؤساء السابقين للرابطة النائب السابق نعمة الله ابي نصر، النقيب انطوان قليموس، النقيب سمير ابي اللمع، والامير حارس شهاب، واعضاء المجلس التنفيذي.

وتم خلال اللقاء عرض الوضع اللبناني من مختلف جوانبه في ضوء الحرب على غزه وتداعياتها، خصوصا في الجنوب، والدور الذي تقوم به فرنسا في هذه المرحلة.

وأكد ماغرو أن "جهد بلاده منصب لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد الجاري في الإقليم"، لافتاً الى أن "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لازمة الشغور الرئاسي".

وبحث المجتمعون، بموضوع النزوح السوري إلى لبنان حيزا، فشدد ماغرو على أن "بلاده تود أن تضطلع بدور في هذا الملف للتوصل إلى حل يتلاءم مع مصلحة لبنان.مع التشديد على أهمية متابعة هذا الموضوع من قبل رئيس الجمهورية العتيد".

كما تطرق البحث في الاجتماع إلى دور فرنسا بدعم النظام التربوي والقطاع الاستشفائي في لبنان، فأكد ماغرو على "دعم فرنسا الدائم للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية ليقوموا بدورهم في حفظ الاستقرار في البلاد".